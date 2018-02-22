Конституционный Суд Украины на своем пленарном заседании принял регламент КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В соответствии с Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» регламентом суда определяется организация внутренней работы суда и соответствующие правила процедуры рассмотрения им жалоб», - отмечается в сообщении.

По состоянию на 22 февраля в КСУ поступило 546 конституционных жалоб, из которых 72 – в текущем году, 435 – в 2017-м и 39 – в 2016 году.

Институт конституционной жалобы был введен 30 сентября 2016 года со вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия.

Ими было предусмотрено введение института конституционной жалобы, то есть жалобы на противоречие Конституции примененного в конечном судебном решении закона при исчерпании всех других национальных средств правовой защиты.

КС не рассматривал жалобы из-за отсутствия регламента работы суда.

Напомним, 21 февраля, председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.