Святошинский районный суд Киева приговорил гражданина Украины за контрабанду наркотиков к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Указанное лицо признано виновным в том, в ноябре 2013 года совершило перемещение с территории Нидерландов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотического средства кокаина в особо крупных размерах, как с целью его дальнейшего сбыта, так и для его личного употребления.
Мужчине судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и наркотиков.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генеральной прокуратурой Украины и досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением СБУ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время