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Святошинский районный суд Киева приговорил гражданина Украины за контрабанду наркотиков к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Указанное лицо признано виновным в том, в ноябре 2013 года совершило перемещение с территории Нидерландов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотического средства кокаина в особо крупных размерах, как с целью его дальнейшего сбыта, так и для его личного употребления.

Мужчине судом назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и наркотиков.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществлялось Генеральной прокуратурой Украины и досудебное расследование проводилось Главным следственным управлением СБУ.

 
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