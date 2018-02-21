также в разделеОбщество
«Укрзализныця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов 16
С 2014 года Нацгвардия потеряла 302 бойцов 9
Апелляционный суд отменил арест Дыминского 30
Суд арестовал украинское судно, незаконно заходившее в Крым 12
МИД: Восстановление связи на Донбассе заблокировал российский монополист 59
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 5 областях Украины 13
Волкер: Javelin – только часть помощи, речь идет о гораздо большем 26
Президент назначил нового главу «Укроборонпрома» 63
Москаль: Офис союза венгров пытались поджечь поляки 60
Кабмин утвердил новый стандарт начального образования 46
Гройсман обещает не снимать охрану с судов по призыву Авакова 27
Супрун прокомментировала отстранения ректора НМУ им. Богомольца 68
Суд досрочно прекратил допрос Порошенко 179
На Донбассе расследуют загрязнение земель, на которых расположены укрепления ВСУ 64
Горбатюк: ГПУ хочет передать дело Лукаш в НАБУ 23
ГПУ создает новый департамент – для расследования дел ГБР 39
В Москве возмутились заявлениями Лондона о кибератаке РФ на Украину 33
На Житомирщине задержали военных за торговлю «списанным» топливом 37

Председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.

Как сообщает пресс-служба КСУ, решение принято на специальном пленарном заседании 21 февраля.

Шевчук назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Напомним, с 18 марта 2014 года по 18 марта 2017 года председателем Конституционного суда был Юрий Баулин.

18 марта 2017 года срок его полномочий истек, и он стал исполняющим обязанности председателя суда, как старший по возрасту судья. 3 июня 2017 Баулина уволили в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий.

В этот день должность и.о. председателя Конституционного суда занял следующий по старшинству судья Виктор Кривенко.

В 2017 КСУ несколько раз не мог избрать председателя суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги