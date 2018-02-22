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В ночь на 22 февраля в Черногории неизвестный бросил гранату в сторону посольства США, а потом подорвался сам.

Как сообщило правительство Черногории в Twitter, около половины первого ночи неизвестный мужчина подорвался у посольства США в Подгорице. Перед этим он бросил в сторону посольства гранату. По предварительной информации, это была ручная граната. Боеприпас взорвался.

Представитель посольства США Джефф Адлер подтвердил, что на посольство напали, и сотрудники дипмиссии работают с полицией для идентификации нападавшего.

«Посольство проводит внутреннюю процедуру для обеспечения безопасности своих сотрудников», - сказал Адлер, сообщает Укринформ.

Никто из работников посольства не пострадал. Сотрудники службы безопасности посольства обыскали участок и не обнаружили взрывных устройств. Здание в результате нападения повреждено не было.

Посольство объявило угрозу для граждан США и рекомендовало им избегать территории возле здания дипмиссии. Кроме того, ведомство попросило избегать мест больших скоплений людей и использовать надежные методы для личной безопасности.
ForUm

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