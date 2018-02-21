Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен на 31,1%, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Так, порог превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой.
С 12 по 18 февраля гриппом и ОРВИ в стрене заболели 289 602 человека, из них 68,4% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.
С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 416 человек.
При этом в центре подчеркнули, что на отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.
Напомним, 7 февраля в Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.
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