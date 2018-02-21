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Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен на 31,1%, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, порог превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой.

С 12 по 18 февраля гриппом и ОРВИ в стрене заболели 289 602 человека, из них 68,4% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 416 человек.

При этом в центре подчеркнули, что на отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

Напомним, 7 февраля в Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка. 
ForUm

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