также в разделеОбщество
«Укрзализныця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов 16
С 2014 года Нацгвардия потеряла 302 бойцов 9
Апелляционный суд отменил арест Дыминского 30
Суд арестовал украинское судно, незаконно заходившее в Крым 12
МИД: Восстановление связи на Донбассе заблокировал российский монополист 59
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 5 областях Украины 13
Волкер: Javelin – только часть помощи, речь идет о гораздо большем 26
Президент назначил нового главу «Укроборонпрома» 63
Москаль: Офис союза венгров пытались поджечь поляки 60
Кабмин утвердил новый стандарт начального образования 46
Супрун прокомментировала отстранения ректора НМУ им. Богомольца 68
Суд досрочно прекратил допрос Порошенко 179
На Донбассе расследуют загрязнение земель, на которых расположены укрепления ВСУ 64
Горбатюк: ГПУ хочет передать дело Лукаш в НАБУ 23
ГПУ создает новый департамент – для расследования дел ГБР 39
В Москве возмутились заявлениями Лондона о кибератаке РФ на Украину 33
На Житомирщине задержали военных за торговлю «списанным» топливом 37
В суде, где ждали Порошенко, задержали активистку Femen 41

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что полиция и Национальная гвардия Украины будут продолжать охранять суды. Об этом он сказал в комментарии 112 Украина.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабинет Министров отменить охрану судов силами МВД из-за инцидента возле Соломенского суда, во время которого был ранен полицейский.

Комментируя заявление министра, Гройсман отметил, что «никаких действий (по отмене охраны судов, - ред.) не происходило, все продолжается».

«Я бы не сказал, что это был личный повод. Возможно, это была реакция на определенные процессы. Но подчеркиваю, что мы в правительстве понимаем важность обеспечения общественного порядка. И здесь не может быть никаких других мнений в правительстве», - добавил премьер.

Напомним,  19 февраля, в Шевченковском суде заявили, что Нацгвардия прекратила охрану здания. В МВД это опровергли, пояснив, что это была обычная смена караула.

Скандал с охраной судов возник после столкновений 15 февраля возле Соломенского районного суда  между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги