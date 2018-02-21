Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что полиция и Национальная гвардия Украины будут продолжать охранять суды. Об этом он сказал в комментарии 112 Украина.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабинет Министров отменить охрану судов силами МВД из-за инцидента возле Соломенского суда, во время которого был ранен полицейский.

Комментируя заявление министра, Гройсман отметил, что «никаких действий (по отмене охраны судов, - ред.) не происходило, все продолжается».

«Я бы не сказал, что это был личный повод. Возможно, это была реакция на определенные процессы. Но подчеркиваю, что мы в правительстве понимаем важность обеспечения общественного порядка. И здесь не может быть никаких других мнений в правительстве», - добавил премьер.

Напомним, 19 февраля, в Шевченковском суде заявили, что Нацгвардия прекратила охрану здания. В МВД это опровергли, пояснив, что это была обычная смена караула.

Скандал с охраной судов возник после столкновений 15 февраля возле Соломенского районного суда между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова.