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В Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка. Смерть ребенка подтвердили в Департаменте охраны здоровья КГГА.

Как сообщили в департаменте, девочка умерла 7 числа, но тогда диагноз «грипп» был под вопросом. «Несколько дней делается анализ. Уже на сегодня грипп подтвердили лабораторно», - отметили в департаменте, сообщает УНИАН.

Так же сказали, что девочку принесли в больницу родители в тяжелом состоянии 6 числа. «Умерла через сутки реанимации», - сообщили в департаменте.

Напомним, 1 февраля в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся.
ForUm

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