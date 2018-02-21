Если закон об антикоррупционном суде не будет соответствовать требованиям МВФ или эти требования не будут изменены, очередной транш Украине не предоставят. Об этом в эфире 5 канала заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Последний визит миссии МВФ в Украину был довольно результативным: основным условием предоставления Украине очередного транша является принятие закона об антикоррупционном суде. Если он не будет соответствовать требованиям МВФ, или эти требования не будут изменены, очередной транш Украине не предоставят», - сказал министр.

Он отметил, что у сторон была напряженная дискуссия в течение недели.

«Обсуждали несколько вопросов, по некоторым продвинулись достаточно активно. По вопросу антикоррупционного суда, по вопросам энергетической реформы у нас есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто. Но это нормально, дальше работа продолжается. Я считаю, что этот визит был достаточно результативным», - отметил Данилюк.

Министр подчеркнул, что предпосылкой получения транша является принятие закона.

«Не создание самого суда, а принятие закона», - пояснил Данилюк.

«В МВФ всегда простая и понятная позиция. Сроки зависят от Украины. Мы обратились к МВФ, чтобы он поддержал наши реформы и экономическую ситуацию в сложный период, поэтому от нас зависит это. Если мы будем затягивать, будет затягиваться и получение транша. Мы должны продемонстрировать людям, что настроены серьезно, а не играем», - резюмировал глава Минфина.

Как сообщал ForUm, 25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

После встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.