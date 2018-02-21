Спецпрокурор США по расследованию возможного вмешательства России в выборы в США 2016 Роберт Мюллер выдвинул обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Цваану, который в 2012 году работал в юридической фирме, нанятой Минюстом Украины по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Радио Свобода.

В обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля говорится, что в ноябре 2017 адвокат умышленно предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах с определенным «лицом А» и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом. Гейсту в прошлом году было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

Следствие установило, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал соответствующий запрос.

По словам Мюллера, этот документ как раз касался работы в 2012 году Ван дер Цваана как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.

Эту фирму нанял в 2011 году в то время министр юстиции Украины Александр Лавринович, чтобы выяснить роль Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.

Skadden ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. Как сообщается, заказчиком соответствующего отчета был Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

Ван дер Цваан является одним из нескольких юристов Skadden, на допросе которых по делу об отчете по Тимошенко настаивает украинская власть.

В конце октября Мюллер обвинил Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины.