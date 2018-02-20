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Украина не сможет удовлетворить все интересы и пожелания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина имеет свои интересы развития государства, которые, в частности, зависят и от развития языка.

«Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковым вопросом на протяжении 25 лет. Без кризиса психологического восприятия решить этот вопрос невозможно. Мы понимаем, чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые высказываются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы развития государства, и развитие государства зависит от развития языка», - отметила Зеркаль.

По ее словам, каждое государство строится на языке и культуре речи. «Это проходили все страны, в частности Франция, которая в свое время запретила использование любого языка, кроме французского».

В то же время, заместитель министра иностранных дел отметила, что Венгрии не удастся заблокировать сближение Украины с НАТО на уровне министров обороны.

«Знаете, это никак не влияет на наше домашнее задание. Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренных ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение», - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 13 февраля глава МИД Венгрии обнародовал требования к Украине.

14 февраля министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители венгерского меньшинства отказались участвовать в консультациях по языку образования.

В тот же день правительство Украины одобрило проект изменений в закон «Об образовании», который расширяет период введения языковой нормы.
ForUm

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