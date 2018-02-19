Руководство Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования ситуации с пропавшей студенткой из Туркменистана.

Как сообщается на сайте университета, заявление Тимохиной об отстранении удовлетворено.

«Соответствующий приказ №314 подписан 19 февраля 2018 в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции обстоятельств исчезновения Мукаддас Насирлаевой», - говорится в сообщении.

«Продолжается внутренняя служебная проверка», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В туркменской диаспоре заявили, что пропавшая студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.

В НМУ заявили, что Насирлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства.