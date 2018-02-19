также в разделеОбщество
МВД опровергает информацию о снятии охраны с Шевченковского райсуда 16
ВСП против отмены охраны судов полицией и Нацгвардией 14
Морозы в Украине усиливаются 15
Украина стала третьей в Европе по количеству заболевания корью 15
Bloomberg: Польша может оставить Украину без рабочих рук 34
В Сербии за нелегальную съемку здания Генштаба задержали двух украинок 27
Прокурор: Застреливший в Марьинке сослуживца был сильно пьян 53
Вопрос лишения Фейгина статуса адвоката перенесли на «неопределенное время» 24
Более 60 журналистов и СМИ поставили свою подпись под открытым обращением к Порошенко с требованием остановить цензуру 31
Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева 37
В Будапеште продавали карты Украины без Крыма и Одесчины 39
«Украинский выбор»: Власть действует заодно с радикалами 76
За год во время митингов пострадали почти 1,5 тысячи полицейских 24
НМУ им. Богомольца отстранил замдекана из-за дела студентки из Туркменистана 39
В Беларуси осудили украинца за «незаконную перевозку оружия» 29
Россия начала пропускать фуры на границе с Харьковщиной 33
Минюст разработал инструкцию по взысканию алиментов 47
САП просит суд отстранить Труханова 45

По факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что 30 января 2018 студентка одного из высших учебных заведений Киева, гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, где училась, и домой не вернулась. По факту ее исчезновения 31 января было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины», - сообщили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у него во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством.

В связи с этим в Едрей внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины.

«В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события», - отмечается в сообщении.

 По данным ГосЧС, начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

80
Теги