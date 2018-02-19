По факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что 30 января 2018 студентка одного из высших учебных заведений Киева, гражданка Туркменистана, вышла из учебного заведения, где училась, и домой не вернулась. По факту ее исчезновения 31 января было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины», - сообщили в ведомстве.

В ходе расследования установлено, что девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у него во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством.

В связи с этим в Едрей внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) УК Украины.

«В настоящее время расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события», - отмечается в сообщении.

По данным ГосЧС, начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.