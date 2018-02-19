Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы девушки, которая прыгнула с моста Патона.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС Киева, для поиска девушки привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГосЧС, водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасатели мобильного спасательного центра ГосЧС Украины.

17 февраля обследовано 7 тыс. кв. м акватории реки Днепр, 18 февраля – 800 тыс. кв. м.

Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста. Поисковые работы проводятся в течение светового дня.

По информации главы диаспоры туркменского народа Ровшанбека Розметова, пропавшая девушка – студентка 1 курса НМУ им. Богомольца Мукаддас Насырлаева, покончила с собой. Трагедия произошла еще 30 января. Он сообщил, что накануне этого дня у нее закончилась трехмесячная виза, и ей нужен был вид на жительство. При этом в деканате вуза отказались подписать документы, необходимые для подачи в посольство для получения вида на жительство.

«За неделю до исчезновения Мукаддас Посольство Туркменистана попросило ее принести завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукадас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет... Посольство Туркменистана в Украине предложило решение вопроса без выезда Мукадас из страны по письму из университета с уплатой штрафа за нарушение режима пребывания в Украине. Однако деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца ничего не хотел делать для этого», - написал он.

По его словам, 30 января девушка вновь общалась с представителем деканата, однако после встречи не поехала домой, а на метро добралась до станции «Днепр», прошла вдоль набережной до моста Патона, с которого и прыгнула в воду.