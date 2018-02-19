Во вторник, 20 февраля, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем 0...-6 градусов; на Закарпатье ночью -6...-11 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -10...-15 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем 0...-7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, в Винницкой области -10...-15 градусов, днем +1...-5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем +1...-5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+5 градусов.