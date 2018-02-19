Министерство юстиции разработало технологическую карту осуществления государственным исполнителем судебного решения по взысканию алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
«Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников», - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.
По ее словам, документ обезопасит исполнителей от ошибок в ходе выполнения своих обязанностей и позволит обеспечить соблюдение законных прав всех сторон исполнительного производства.
Технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях:
- начало принудительного исполнения,
- обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника,
- меры, принимаемые госисполнителем в случае, если исполнение решения о взыскании алиментов не обеспечено путем обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника,
- меры, принимаемые государственным исполнителем в случае погашения должником задолженности по уплате алиментов в полном объеме.
Кроме этого, документ описывает действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.
Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.
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