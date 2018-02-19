Министерство юстиции разработало технологическую карту осуществления государственным исполнителем судебного решения по взысканию алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников», - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

По ее словам, документ обезопасит исполнителей от ошибок в ходе выполнения своих обязанностей и позволит обеспечить соблюдение законных прав всех сторон исполнительного производства.

Технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях:

- начало принудительного исполнения,

- обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника,

- меры, принимаемые госисполнителем в случае, если исполнение решения о взыскании алиментов не обеспечено путем обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника,

- меры, принимаемые государственным исполнителем в случае погашения должником задолженности по уплате алиментов в полном объеме.

Кроме этого, документ описывает действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.