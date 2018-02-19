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Около 150 грузовых автомобилей не могут пересечь границу через российский пункт пропуска «Нехотеевка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Контрольные службы Российской Федерации в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» с 17 февраля не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Из-за этого происходит скопление грузовиков, которые не могут попасть на территорию России. В настоящее время ситуация не изменилась», - сообщили в ведомстве.

Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.

На неоднократные официальные запросы Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было. Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.
ForUm

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