В пятницу, 16 февраля, днем мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей. Об этом сообщила судья Виктория Кицюк.

«Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда», – написала Кицюк в Facebook.

Пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксана Лысенко заявила, что в результате инцидента никто не пострадал.

«К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах», – написала Лысенко.