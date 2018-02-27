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Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

В комментарии журналистам Труханов отметил, что после решения суда планирует вернуться в Одессу для выполнения своих обязанностей, сообщает Громадське.

«Я думаю, что должен работать. В то же время досудебное следствие идет, и я думаю, что я буду помогать следствию. Это позволит мне реализовать те проекты, которые принесут пользу Одессе. Я считаю правильным решение, что выбранный людьми человек должен работать», - прокомментировал он.

В то же время прокурор САП Виталий Столбняк заявил, что антикоррупционная прокуратура планирует обжаловать данное решение.

Также в прокуратуре видят опасность в том, что Труханов находится в должности, ведь в таком случае подозреваемый сможет подделать определенные документы или совершать другие преступные действия.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, нанесла государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел здание бывшего завода «Краян», по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Всего тогда сообщалось о 8 подозреваемых по делу, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за мэра поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

26 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил меру пресечения Труханову.

26 февраля Соломенский суд наложил арест на все имущество мэра Одессы его заместителя.
ForUm

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