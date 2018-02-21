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Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему бойцу добровольческого батальона «Донбасс» Александру Федорченко, подозреваемому в ранении полицейского у здания Соломенского районного суда, на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом сообщает пресс-служба движения «Визволення» на своей странице в Facebook.

«Коллегия судей в составе Масенко Дениса, Присяжнюка Олега и Паленика Игоря Апелляционного суда Киева изменила меру пресечения активисту движения «Визволення» Александру Федорченко, позывной «Брест» на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета», – говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля у здания Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов, бывший боец добровольческого батальона «Донбасс» Александр Федорченко выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан, но судья Шевченковского суда отпустил его из-под ареста. Отмечалось, что мужчина стрелял из наградного оружия МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал решение суда о мере пресечения для активиста и потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

Глава МВД также отменил свой приказ о награждении Федорченко огнестрельным оружием. 

 
ForUm

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