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Техническая миссия основного кредитора Украины Международного валютного фонда, прибывшая в Киев 12 февраля, согласовывает с украинскими властями законопроект о создании антикоррупционного суда, а время пересмотра программы сотрудничества, необходимого для выделения стране следующего кредитного транша, еще не определено.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне. «Я могу подтвердить, что по запросу украинских властей небольшая команда МВФ находится в Киеве для обсуждения некоторых технических аспектов реформ, согласованных в рамках программы, включая законопроект об антикоррупционном суде. Я могу также сказать, что завершение визита планируется завтра (16 февраля. – Ред.)», - сказал он, сообщает УНИАН.

При этом представитель МВФ подчеркнул, что не будет комментировать ход дискуссий с властями Украины до завершения визита технической миссии.

«Время визита миссии по следующему пересмотру (программы сотрудничества. – Ред.) еще не определено. Это будет четвертый пересмотр программы с Украиной. Я не буду комментировать дискуссии (технической миссии с властями. – Ред.), поскольку они завершаются завтра. У нас будет больше информации, когда миссия вернется», - отметил Райс.

Напомним, 12 февраля команда в составе нескольких экспертов ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве
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