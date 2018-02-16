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В США назвали вирус NotPetya операцией российских военных и «наиболее разрушительной кибератакой в истории». Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Кибератака, осуществленная в июне 2017 года, нанесла ущерб «на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке», отмечается в заявлении.

«Это было частью продолжающихся усилий Кремля дестабилизировать Украину, и это еще более четко указывает на участие России в конфликте, который продолжается», - отметила Сандерс, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В Белом доме подчеркнули, что это была «безрассудная, неразборчивая кибератака, которая будет иметь последствия на международном уровне».

Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.

Центральное разведывательное управление США приписывает российским военным хакерам эту кибератаку.

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya.
ForUm

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