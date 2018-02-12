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Команда в составе нескольких экспертов ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В представительстве МВФ в Украине подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда», - отметили в представительстве, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что эксперты МВФ посетят Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с украинскими властями.
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