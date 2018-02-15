Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел в четверг возле здания Соломенского районного суда Киева. Об этом Аваков сообщил Українським Новинам.

«Задержали 38 человек. И еще задержим», - сообщил он.

При этом, по данным киевской полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

«Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них - человек, который применил огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции, в полицию доставлено около 30 активных участников конфликта.

У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.

Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, сегодня на входе в здание Соломенского районного суда Киева произошли столкновения между представителями полиции и «Национального корпуса», которые требовали ареста мэра Одессы Геннадия Труханова.

Один из активистов выстрелил в правоохранителя. Стрелявший был задержан.