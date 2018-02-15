Сегодня, 15 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях города Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижение политического брендинга.

Депутаты Киевсовета отмечают, что согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине – его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушают.

Поэтому согласно решению, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

Соответствующее решение поддержали 66 депутатов.