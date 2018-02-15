В среду, 14 февраля, возле села Осова между старателями и сотрудниками полиции произошла стычка, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

На месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков.

Около 13:00 сотрудники Дубровицкого отделения полиции и роты полиции особого назначения обеспечивали охрану работников лесных хозяйств, которые с помощью экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла.

В это время правоохранителей окружили около двухсот человек, которые требовали покинуть территорию, разрешить добывать янтарь и угрожали убийством в случае невыполнения их требований.

Впоследствии между толпой и полицейскими произошла стычка, во время которой злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям: наносили удары деревянными палками по работникам полиции, повреждали автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива.

В ходе схватки пятеро сотрудников полиции получили телесные повреждения.

«В полиции начали досудебное расследование по статьям 294 (массовые беспорядки) 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа), 343 (вмешательство в деятельность правоохранительного органа) и 345 (угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении. - Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания».

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.