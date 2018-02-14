Действиями по блокированию заседаний комиссии Украина - НАТО Венгрия «раздражает НАТО не меньше, чем Украину», заявил глава представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«Сейчас у нас нет плана на случай того, что следующее заседание (Комиссии Украина - НАТО) не произойдет, потому что мы планируем, что оно таки состоится. В апреле планируем, что состоится заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел с участием министра Климкина. Надеюсь, к тому времени нам удастся решить проблему с Венгрией, которая, поверьте, раздражает НАТО не меньше, чем Украину», - заявил Пристайко, передает Радио Свобода.

По его словам, контакты на военном уровне между Киевом и НАТО не прекращались. «Информация, которая нам нужна, и понимание того, что происходит на востоке, доходит до наших партнеров, ко всем членам НАТО, но механизм политической поддержки, что делает наше государство, как мы реформируемся, как армия становится сильнее, и вообще, как меняется наше государство, чтобы выстоять в этой борьбе, - это была бы задача нашего министра обороны на встрече с коллегами. Надеемся, что этот процесс будет разблокирован, и мы делаем все возможное, чтобы с венгерской стороной это разблокировать», - сказал глава представительства Украины в НАТО.

По его словам, в любом случае «на саммите НАТО, который состоится летом в Брюсселе, как всегда, найдется место и для Украины, и альянс заявит, как он будет ее дальше поддерживать».

Напомним, 12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.