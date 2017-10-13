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Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, который отбывает тюремный срок в России, доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Дмитрий Динзе.

«Еще пока остается неясным вопрос надолго ли он там и, действительно, ли это конечная точка (этапирования. – Ред.)», – сказал адвокат.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

Ранее Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске

 
ForUm

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