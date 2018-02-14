В пресс-службе Александра Турчинова назвали информацию нардепа Сергея Лещенко о причастности секретаря СНБО к делам, которые НАБУ расследует относительно чиновников Одесского горсовета, неправдивой и потребовали ее опровергнуть.

«Информация, которая была размещена депутатом Лещенко в Фейсбуке о «причастности» Александра Турчинова к делам, которые расследуют НАБУ в отношении чиновников Одесской местной власти, – является бессмыслицей и ложью. Бывший журналист Лещенко, пытаясь привлечь к себе внимание громкими заявлениями, даже не утруждает себя хотя бы выдумкой аргументов», - заявили в пресс-службе.

Используя единственное приведенное им ссылки якобы на «неофициальную информацию от неизвестных источников», можно также сделать вывод о возможной причастности самого Лещенко к названным им делам и его интересе в этом деле.

«Лещенко должен опровергнуть свои провокационные заявления, в противном случае, Турчинов обращаться в суд», - пригрозили в пресс-службе.

Лещенко опубликовал пост, в котором утверждал, что деньги от махинаций вокруг завода «Краян» предназначались не Труханову, а Турчинову и Дубову. Об этом, по словам нардепа, ему сообщили некие «люди Труханова», которые неофициально с ним связались.

Как ранее сообщал ForUm, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета.

14 февраля Труханова задержали в аэропорту «Борисполь».

Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города: заместителю мэра Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета.