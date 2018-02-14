В Кремле не ответили, в каком статусе воюют в Сирии те россияне, которые ранее участвовали в боях против Украины на Донбассе.



Корреспондент УНИАН в РФ попросил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова разъяснить статус таких россиян, в частности, что, многие погибшие в результате боестолкновений в Сирии граждане РФ ранее «засветились» на Донбассе, а российское государство называло их «добровольцами» и «ополченцами».

Песков сказал: «Мы в Кремле не обладаем детальной информацией, которая позволила бы делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане РФ, они не относятся к вооруженным силам РФ, это все, что можно констатировать. Но в любом случае они остаются гражданами РФ». На вопрос о возможности введения траура в связи с якобы гибелью россиян в Сирии, он заявил журналистам, что не понимает его сути, поскольку подтвержденных данных нет.

«Я не понял сути: в связи с чем должен объявляться траур?», - уточнил Песков, отметив, что о погибших ничего не известно.

«Нам тоже (не известно), поэтому вопрос ваш не понимаем», - добавил он. Песков призвал не руководствоваться «ошибочной информацией» о гибели россиян в Сирии и «серьезно подходить к описанию подобных эпизодов». «Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, даже не быть в плену у искаженных данных», - сказал Песков.

При этом он заверил, что Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию. «Никаких законодательных запретов не практикуется, мне неизвестно, чтобы они обсуждались», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Кремль решать вопрос с возможным присутствием граждан с российскими паспортами в зоне боевых действий в Сирии.

«Мне неизвестно о том, что эта тема каким-то образом прорабатывается. Никаких ограничений или законодательных запретов на такие поездки нет», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что различные российские ведомства, в том числе МИД, практикуют заявления, в которых содержатся предупреждения об опасностях, сопутствующих поездкам в ту или иную страну.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.