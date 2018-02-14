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Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили подал в Окружной административный суд Киева иск с требование признать незаконным его депортацию из Украины, сообщает пресс-служба суда.  

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Михаила Саакашвили. Ответчиками указанны Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что Саакашвили просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПС и МВД от 12 февраля  по выполнению решения о возвращении его в страну предыдущего пребывания.

Также истец просит суд обязать соответствующее структурное подразделение Государственной миграционной службы отменить данное решение.

«Сейчас рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу», – подчеркнули в суде.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство. 
ForUm

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