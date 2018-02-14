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Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что приобретение Россией украинских государственных облигаций была схемой по подкупу семьи экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, чтобы он отказался от подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом Пономарев заявил во время допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича.

В частности, он заявил, что через схему покупки Россией украинских государственных облигаций именно Янукович и его семья получили выгоду в 1 млрд долл. и это был прямой подкуп, поскольку была поставлена задача напрямую подкупить семью Януковича, сообщает УНИАН.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк перебил Пономарева и заявил, что бывший российский депутат обманывает, поскольку деньги за облигации получила Украина как государство, а не Янукович.

На это экс-депутат Госдумы ответил: «Я вам подарю учебник экономики, там все об этом написано».

Он добавил, что через определенные схемы сын Януковича Александр получил возможность обогатиться на фондовом рынке посредством этой сделки с облигациями.

«Это все сделали для того, чтобы Янукович отказался от подписания ассоциации», - подчеркнул он.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года.

Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.

29 марта 2017 года в Минфине России заявили, что Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить РФ «долг Януковича».  

23 июня 2017 года Министерство финансов Украины обжаловало в английском Апелляционном суде решение Высокого суда Лондона по спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долл.

26 января Апелляционный суд Англии отложил вынесение решения в судебном процессе по «долгу Януковича». 
ForUm

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