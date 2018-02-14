также в разделеСпорт
На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый случай применения допинга 73
Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2018 29
Германия продолжает лидировать после второго дня Олимпиады 87
Сборная Германии лидирует после первого дня Олимпиады-2018 88
Первое «золото» Олимпиады-2018 выиграла шведская лыжница 38
В Пхенчхане зажгли Олимпийский огонь 69
В Пхенчхане стартует зимняя Олимпиада-2018 75
Спортивный суд отклонил жалобы россиян на недопуск на Олимпиаду 74
Рестораны Пхенчхана предложат гостям Олимпиады блюда из собак 45
Украина начала Олимпиаду выступлением в могуле 51
На Олимпиаде-2018 прошли первые соревнования 197
Усик вошел десятку лучших боксеров мира по версии World Boxing News 46
Спортивный суд рассмотрит апелляции россиян уже после Олимпиады 53
Российские спортсмены обжаловали отказ МОК пригласить их на Игры-2018 78
В МОК заявили о необходимости реформирования спортивного арбитража 62
МОК отказался допустить на Игры-2018 15 оправданных россиян 208
МОК может допустить 15 оправданных россиян в Играм-2018 68
Украинка выиграла теннисный турнир в Австралии 69

В южнокорейском Пхенчхане, в олимпийском парке, начался страшный ураган. Скорость ветра продолжает усиливаться, идет экстренная эвакуация людей со стадионов и других открытых объектов.

Как сообщает replyua.net, в организационном комитете заявили, что уже есть первые пострадавшие, а эта Олимпиада стала самой холодной за последние двадцать лет.

Ранее стало известно, что женскую индивидуальную гонку по биатлону отменили, и она состоится только завтра, в 10 часов 15 минут по киевскому времени. Также были перенесены некоторые другие соревнования, которые проводят на открытом воздухе. В Пхенчхане с первого дня Олимпиады было довольно холодно и ветрено.

В субботу температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников. Именно они больше всех пострадали от непогоды.

Отмечается, что сложнее всего приходится самим спортсменам. В период ожидания начала состязаний они спасаются от мороза всеми доступными способами – пользуются специальными «согревающими» наклейками для лица, укутываются в термо-одежду, однако это их мало спасает, ведь в Пхенчхане уже который день наблюдается ледяной и порывистый ветер, пронизывающий насквозь. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги