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Детективы Национального антикоррупционного бюро состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Половина из этих эпизодов зарегистрированы по результатам анализа сведений из Единого государственного реестра деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций и местного самоуправления (так называемая «система электронного декларирования»).

Ключевыми фигурантами в расследованиях НАБУ, квалифицированных по статьям 366-1, 368-2 УК Украины, являются высшие должностные лица, госслужащие и судьи. На сегодня объектом исследования в производствах по факту возможного декларирования недостоверных данных является имущество общей стоимостью около 5,5 млрд грн. Кроме того детективы расследуют эпизоды возможного незаконного обогащения на общую сумму 1,6 млрд грн.

За период расследований Бюро направило в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запросы на осуществление полной проверки деклараций в 33 эпизодах незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Сейчас от НАПК получено заключение только в пяти эпизодах - это около 15% от всех запросов, направленных детективами в агентство.

Напомним, 24 января детективы НАБУ завершили первое досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области и направили обвинительный акт  в суд
ForUm

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