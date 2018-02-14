После задержания экс-нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева оказалось, что у него сломаны челюсть и нос. Об этом в интервью «Украинской правде» сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Медики установили, что у Шепелева сломаны челюсть и нос, кроме других телесных повреждений, которые можно предварительно квалифицировать как средней тяжести повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья», - отметил чиновник.

По его словам, на вид у задержанного были достаточно серьезные следы телесных повреждений как на лице, так и на туловище. Ему было предоставлено «полноценное медицинское обследование по всем параметрам».

«Так не обследуют даже тяжелобольных людей, как обследовали Шепелева», - подчеркнул Матиос.

Прокурор сказал, что из-за проблем с лицом бывшему депутату поставили специальные шины, с которыми ему трудно говорить, и он еще требует дальнейшего медицинского наблюдения.

«Пока здоровье Шепелева не улучшится, следственные действия с ним проводить нельзя. Нужны его объяснения. Сначала он должен пообщаться с адвокатом, выбрать определенную им или совместно позицию и согласиться или не согласиться давать показания следствию», - рассказывает Матиос.

По его словам, военная прокуратура выясняет, кто избил Шепелева.

«Никто из тех, у кого было поручение на розыск (МВД и СБУ), не участвовал в незаконном удерживании Шепелева», - подчеркнул прокурор.

Также, говорит он, соответствующая ориентировка была выписана на Государственную пограничную службу в случае пересечения Шепелевым границы.

Матиос предположил, что это могла сделать какая-то преступная группировка и представиться несуществующим спецподразделением военной прокуратуры.

Он также выразил удивление тем фактом, что при задержании сотрудниками СБУ у Шепелева не было при себе мобильного телефона.

«А это значит, что телефон с эксклюзивными контактами за период его пребывания в Украине у кого-то есть. Наш долг - его найти. И обязательно установить и найти место, где происходило избиение», - отметил прокурор.

По его словам, когда следствие узнает, кто и с какой целью полтора дня наносил телесные повреждения Шепелеву, оно наверняка поймет мотив его «странного возвращения под четыре судебных разбирательства, где предусмотрен пожизненный срок наказания».

Кроме того, говорит Матиос, в момент задержания на экс-нардепе была «свежая одежда» без следов крови.

«Все видели его избитое лицо. Любая одежда имеет идентифицирующие признаки своего происхождения. Мы уже ищем», - отмечает прокурор.

Он также назвал бредом заявления Шепелева, что дела против него сфальсифицированы.

«Судебное разбирательство уголовных дел во всех судах будет открытым, будут исследованы все предоставленные нами доказательства, а также позиция защиты, в том числе будет дана оценка объяснением Шепелева», - сообщил Матиос.

Он добавил также, что прокуратура проверит информацию о письмах, которые Шепелев якобы писал в адрес генпрокурора и Президента и где он выражал готовность сотрудничать со следствием.

Напомним, сотрудники СБУ 8 февраля задержали под Киевомбывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в ряде преступлений, среди которых покушение на убийство и хищение средств.

Правоохранители во время задержания обнаружили у экс-нардепа удостоверение сотрудника «министерства государственной безопасности» «Донецкой народной республики».

9 февраля в Печерский райсуд, который должен избрал ему меру пресечения, Шепелева доставили с синяками под глазами и зашитой правой бровью.

В СБУ, комментируя избиение задержанного, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Печерский районный суд Киева арестовал экс-нардепа до 8 апреля 2018 года.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что прокуратура установила доказательства сотрудничества бывшего народного депутата с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Как известно, Дело против Шепелева было возбуждено в 2012 году. Экс-депутат от БЮТ был задержан на территории Венгрии в начале июля 2013 года. Позже его экстрадировали в Украину и арестовали. Впоследствии экс-нардепа перевели в больницу, откуда он сбежал в июле 2014 года. В сентябре 2014 года Интерпол объявил в розысксбежавшего депутата. Менее чем через год он был задержан в Подмосковье и арестован московским судом. В августе 2016 года он вышел из российского СИЗО.

3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче Шепелева. В августе 2016 года в ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в экстрадиции из-за его сотрудничества с ФСБ.

В Украине Шепелеву инкриминируют причастность к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также участие совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают в участии в совершении покушения на убийство бывшего акционера «Родовидбанка» Сергея Дядечко.