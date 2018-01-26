также в разделеОбщество
26 января. Картина дня 17
Полторак рассказал, когда будет известна дата получения Javelin 15
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 27
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 18
Столар «отжимает» ГПЗКУ у Гройсмана и Кононенко 36
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 21
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 28
ВСП проверяет скандального судью Бобровника 27
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 64
Суд над Розенблатом перенесли: в помещение не было света 27
Аваков: ОПГ экс-директора «Укрспирта» готовила теракты в госучреждениях 49
Потепление принесет в Украину осадки 48
ГПУ: На теле Ноздровской нашли ДНК не только Россошанского 75
СМИ: Плотницкого в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ и держат под стражей 83
В ВК не согласны с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании 39
«Интер» проверят из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» 75
В Харькове борца с коррупцией задержали на крупной взятке 112
Суд приговорил Агеева к 10 годам тюрьмы 160

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что 24 января обвинительный акт был направлен в Киевский районный суд  Харькова для рассмотрения по существу.

«Это - первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в электронной декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», – подчеркнули в Бюро.

По данным НАБУ, судье в отставке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 и ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн ​​грн. Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей.

Досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года на основании обращения и материалов, предоставленных Управлением аналитики и обработки информации Национального бюро. В июле 2017 служителю Фемиды сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги