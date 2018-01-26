Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что 24 января обвинительный акт был направлен в Киевский районный суд Харькова для рассмотрения по существу.

«Это - первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в электронной декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», – подчеркнули в Бюро.

По данным НАБУ, судье в отставке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 и ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн ​​грн. Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей.

Досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года на основании обращения и материалов, предоставленных Управлением аналитики и обработки информации Национального бюро. В июле 2017 служителю Фемиды сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.