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За 2017 год на территории Украины иностранцами совершены 2900 уголовных правонарушений. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совместного рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы в рамках проведения операции «Мигрант», сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Как отметил первый заместитель председателя Нацполиции, в ходе проведения отработки «Мигрант» полиция будет концентрировать свои усилия на прекращении деятельности так называемых «воров в законе» и представителей иностранного криминалитета, которые попадают в страну с целью совершения правонарушений, незаконного обогащения и, таким образом, создают угрозу для общества.

«Так, за 2017 год 2900 уголовных правонарушений на территории страны совершены иностранцами. Из них 746 - гражданами Российской Федерации, 707 - гражданами Грузии, 425 - гражданами Азербайджана, Молдовы - 271, Армении - 141, Узбекистана - 134», - сообщил Аброськин.

По его словам, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии. Все эти преступления раскрыты.

Напомним, за 2017 год Украину посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из них приехали на постоянное место жительства.
ForUm

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