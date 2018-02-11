За прошлый год Украину посетили 14,3 млн иностранных граждан, 4 млн из них приехали на постоянное место жительства. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, точное количество граждан, посетивших нашу страну в прошлом году - 14 229 642 человек. В служебных целях в Украину въезжали 88,9 тысяч иностранцев, как туристы — 38,6 тысяч человек, сообщает Укринформ.

Частные поездки в Украину на протяжении прошлого года совершили 13,7 млн граждан из разных стран, на обучение приехали 4,5 тысяч человек, а с целью трудоустройства — 2,6 тысяч человек.

Напомним, ранее Государственная пограничная служба обнародовала список 10 государств, граждане которых больше всего пересекали границу на въезд в Украину в 2017 году. В этом году чаще всего въезжали в Украину граждане Молдовы, Беларуси и России.