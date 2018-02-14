Недовольство властью в Украине может привести к досрочным выборам. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США», который он представил комитету Сената по вопросам разведки.

В части доклада, которая называется «Россия и Евразия» есть раздел Украины. В разделе указаны основные факторы, которые могут повлиять на внутреннее и внешнеполитическое положение страны, сообщает Громадське.

Отмечается, что Украине грозят внутренние потрясения, которыми готова воспользоваться Россия, чтоб подорвать нынешнюю прозападную ориентацию официального Киева.

Эти факторы будут угрожать восстановлению экономики Украины и потенциально смогут привести к изменению во внешней политике страны, которые еще «больше разожгут напряженность между Россией и Западом».

«Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских и законодательных выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам», - говорится в докладе.

Также отмечается, что лидеры оппозиции в Украине будут стремиться извлечь выгоду из народного недовольства, чтоб ослабить Президента Петра Порошенко и правящую коалицию.