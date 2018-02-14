Во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщину заключения вторых Минских договоренностей.

В пресс-службе Администрации Президента Украины подтвердили факт разговора.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскму формату» и американскими союзниками», – отметил в АП.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Президент Петр Порошенко считает, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить «Минск».