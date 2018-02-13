США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но РФ должна выбрать мир. Об этом в Twitter сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Вчера была годовщина подписания Минских соглашений - три года спустя до сих пор идет горячая война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбирать мир», – написал он.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Президент Петр Порошенко считает, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить «Минск».