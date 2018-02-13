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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отрицает сотрудничество с депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом (внефракционный). Об этом он сказал Українським Новинам.

«Это фейк», - сказал он, комментируя информацию СМИ о том, что звонил Розенблату 18 января.

Таким образом Сытник опроверг информацию об общении с нардепом.

Напомним, Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.

 
ForUm

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