Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отрицает сотрудничество с депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом (внефракционный). Об этом он сказал Українським Новинам.
«Это фейк», - сказал он, комментируя информацию СМИ о том, что звонил Розенблату 18 января.
Таким образом Сытник опроверг информацию об общении с нардепом.
Напомним, Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.
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