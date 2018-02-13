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Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили планирует находиться в Европе в ближайшие недели и не намерен просить политического убежища в Польше. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).

«В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками. Мы будем создавать свой «список Магнитского» по украинской коррупции», - сказал он, сообщают Українські Новини.

В ближайшие дни политик планирует встретиться со своей семьей в Нидерландах, после чего - заниматься политикой в Европе.

Он не намерен просить политическое убежище в Польше.

По мнению Саакашвили, Польша может в любой момент потребовать его реадмиссии в Украину.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

Саакашвили утверждает, что найдет способ вернуться в Украину.
ForUm

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