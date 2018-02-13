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Европейский Союз следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили, будут соблюдены», - говорится в комментарии.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.
ForUm

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