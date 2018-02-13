также в разделеОбщество
За 2 года НАБУ вернуло в госбюджет 253 миллиона 15
Владислав Овчаренко подчеркнул решающую роль Виктора Медведчука в освобождении людей 9
Сытник открестился от сотрудничества с Розенблатом 15
Разведчик «ДНР» получил 9 лет тюрьмы 15
В ГП «Антонов» рассказали о сотрудничестве с РФ 44
Один из руководителей «Дельта Банка» объявлен в розыск 22
Задержанному на границе с Крымом дезертиру дали 13 лет тюрьмы 75
В «ЛНР» разрешили задерживать невиновных людей 32
В ОБСЕ не смогли подтвердить обстрел пограничников со стороны России 58
РосСМИ: Лидера «Оплота» убил гражданин Украины 62
Порошенко попрощался с Поповичем 56
ГПУ: Отсутствие Саакашвили вредит делу о расстрелах на Майдане 37
В ГПУ заявили, что выдворение Саакашвили стало для них неожиданностью 37
Турчинов: В 2017 году ВСУ продвинулись на 10 км на Донбассе 142
У Порошенко отрицают связь с вывозившим Саакашвили самолетом 84
Появилось видео задержания Саакашвили 158
Гужва объявлен в розыск 79
12 февраля. Картина дня 68

Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в решении, копией которого располагает Европейская правда.

Страсбургский суд объединил 7 похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

С Украиной судились семь пенсионеров и получателей социальной помощи, с 1926 до 1960 года рождение, прекративших получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству о возобновлении социальных выплат, другие этого не сделали.

Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решение правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд о восстановлении социальных выплат.

Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, встав на сторону Украины.

Стоит заметить, что это уже второе решение ЕСПЧ, связанное с конфликтом на Донбассе. Первое было вынесено летом 2017 года, оно было связано с потерей контроля над Луганском. Сейчас ЕСПЧ сослался на это предварительное решение, объяснив, что Донецк – также как и Луганск – находится вне контроля правительства и поэтому надлежащая работа системы правосудия здесь невозможна. По мнению суда, Украина сделала все возможное, чтобы восстановить этот контроль.

Также в Страсбурге говорят, что украинская власть «сделала все шаги, которые следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан тех территориях, которые находятся вне правительственным контролем».

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу на то, что невыплата пенсий и социальных выплат является нарушением права заявителей на жизнь.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ рассматривает 3800 жалоб против Украины из-за последствий российской агрессии.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

157
Теги