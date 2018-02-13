С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95», проводившую оперативного мониторинга рынка.

В частности, AMIC снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л. В сети «Параллель» топливо подешевело на 33 коп./л. Столичная KLO на 20 коп./л снизила цену на премиальный вид А-95.

Тернопольская сеть «Олас» на 1 грн/л снизила цену на бензин А-95, на 90 коп./л – на А-92, и на 20 коп./л – на ДТ. Кировоградская «Рур Групп» опустила цены на все топливо на 50 коп./л, в луганской сети «Автопорт» бензины подешевели на 50 коп./л, а ДТ – на 80 коп./л., одесская сеть «Катрал» опустила цены на бензин и ДТ на 10 коп./л.

Средние цены по стране 13 февраля снизились на 6-7 коп./л.

Напомним, в период с 9 по 12 февраля сети АСЗ ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л.