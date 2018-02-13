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На зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане выявлен первый положительный тест на допинг. Японский атлет Кэй Сайто, выступающий в составе национальной сборной по шорт-треку, отстранен от Игр. Об этом говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS), передает ЛIГАБiзнесIнформ. 

Отмечается, что это первый случай провала допинг-пробы на нынешних Олимпийских играх. 

Согласно сообщению, в допинг-пробе Сайто было найдено запрещенное вещество ацетазоламид. CAS рассмотрев заявление Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) и решил, что спортсмен знал, на что идет, и принимал вещество добровольно. 

В арбитражном суде уточнили, что на отстранение спортсмена от Игр не повлияло на результат японской команды, поскольку он был заявлен в качестве резервиста для участия в мужской эстафете на 5000 метров. 

Также сказано, что Сайто уже выселили из Олимпийской деревни и временно отстранили от любых соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев. 

Стоит отметить, что из-за допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи в Южную Корею пустили только 168 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным олимпийским флагом, поскольку Россия из-за этого де-юре отстранена от участия в Играх-2018. 
ForUm

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