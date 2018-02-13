Михаил Саакашвили был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане во время событий Революции Достоинства. Сегодня, 13 февраля, его планировали допросить в Святошинском районном суде Киева. Об этом заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, передает 112 Украина.

Как объяснил прокурор, усилиями стороны защиты к материалам суда был добавлен документальный фильм, снятый в 2017 году итальянским военкорром Джианом Микалессином для канала Canale 5. Согласно собранной автором информации, некие лица, которые представились как граждане Грузии Коба Нергадзе, Александр Ревазишвили и Залоги Кваратескелия, заявили, что именно они выполняли приказ о расстрелах протестующих на Майдане Независимости зимой 2014 года. Двое из них, рассказывая свою версию событий, упоминают Михаила Саакашвили, причисляя его к организаторам расстрелов.

Прокуратура провела собственную проверку, заявил Донской, и допросила Саакашвили в рамках досудебного расследования. По итогам допроса было установлено, что приведенные в фильме «факты» не имеют под собой никакого реального основания.

«Мы по этому поводу вызвали во время досудебного расследования для проведения допроса Саакашвили, он появился и предоставил нам подробные показания, которые опровергают эти факты, он привел конкретные детальные моменты, которые позволяют на утверждать, что этот фильм не имеет под собой никаких реальных оснований», - заявил прокурор.

Защитники «Беркута», добавил Донской, поставили перед судом вопрос о допросе лиц, появившихся в фильме. Именно поэтому было крайне важно допросить Саакашвили именно в суде, и он дал согласие быть на заседании и давать показания по крайне важным для дела обстоятельствам. «Поэтому у нас вызывает серьезное возмущение то обстоятельство, что этот допрос был сорван. Защита «Беркута» пыталась его не допустить, суд удовлетворил наше ходатайство о его проведении, и сейчас менее чем за сутки до его проведения он срывается», - заявил прокурор.

Он уточнил, что в дальнейшем будут приниматься меры для того, чтобы допрос все-таки состоялся, возможно, в видеорежиме, однако все необходимые юридические процедуры займут как минимум три-четыре месяца. Кроме того, неизвестно, согласится ли Саакашвили продолжать давать показания, находясь в другой стране.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.