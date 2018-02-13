Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не смогли получить информацию о выстрелах с территории России в сторону украинских пограничников, о которых ранее заявили в штабе АТО. Об этом говорится в отчете СММ.

«СММ уточняла сообщения о предполагаемом обстреле наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины, расположенного к северо-востоку от н. п. Гарасимовка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Луганска) вблизи государственной границы Украины с Российской Федерацией 8 февраля», - отмечается в сообщении.

Члены патруля не смогли доехать до предполагаемого места из-за отсутствия подъездных дорог.

Однако на окраинах Гарасимовки, примерно в 5 км к западу от места предполагаемого инцидента, охранник сельскохозяйственной компании сказал членам патруля СММ, что не слышал никакой стрельбы в этом районе в период с 12:20 до 12:33 8 февраля.

Наблюдатели связались с представителем Государственной пограничной службы Украины в Луганской области, который посоветовал им обратиться в пресс-службу ГПСУ. В полиции Станицы Луганской сообщили, что официального подтверждения факта стрельбы в районе не поступало.

Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) также проинформировал наблюдателей о том, что он не располагает информацией о таком инциденте.

Командир ГПСУ в Гарасимовке сообщил, что он не может провести наблюдателей к месту предполагаемого происшествия, поскольку позиция в районе находится под управлением Национальной гвардии Украины. Командир Национальной гвардии Украины в н. п. Широкий (подконтрольный правительству, 38 км к северо-востоку от Луганска) сообщил членам патруля СММ, что он не уполномочен предоставлять какую-либо информацию, и порекомендовал им обратиться в штаб Национальной гвардии Украины.

Напомним, по данным штаба АТО, 8 февраля, около 12:30 из района населенного пункта Ушаковка (территория Российской Федерации) был осуществлен провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану Государственной границы Украины.