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На улице Саксаганского в Киеве во время конфликта с 24-летним парнем злоумышленник из пистолета ранил оппонента в плечо и бедро, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавший получил касательные ранения.

Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия, это – 26-летний киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование.

Пострадавшего с ранениями плеча и бедра забрала «скорая». Его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения.

 
ForUm

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