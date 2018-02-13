Премьер Польши Матеуш Моравецкий поместил украинского гетмана Богдана Хмельницкого среди тех, кто совершал величайшие преступления против еврейского народа.

Об этом он заявил в ходе лекции в городе Холм, посвященной польско-еврейским отношениям на протяжении столетий.

«У нас почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями, этого нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире», - заявил Моравецкий, передает Европейская правда.

При этом он подчеркнул, что суверенная Польша никогда не выгоняла евреев, а во времена нацизма в Польше были самые сильные репрессии за помощь евреям, и именно в Польше им помогали больше всего.

«Первым большим преступным актом против евреев, который в еврейской историографии время приравнивается к Холокосту, было восстание Хмельницкого. Очевидно, что тогда доходило до страшных преступлений, историки говорят о 100 тысячах убитых евреев», - сказал Моравецкий.

Он рассказал эпизод с осадой Львова, когда Хмельницкий в обмен на выдачу евреев обещал отступить от города: «Львов отказал, сказал, что не отдаст еврейских братьев и не отдал».

Польский премьер также рассказал о своей недавней поездке в Торунь: «Один из местных раввинов представил свой взгляд на историю. Он говорил о трех преступников на «х» - Гитлер, Гиммлер и Хмельницкий (польской Hitler, Himmler и Chmielnicki - ред.). Это герой для наших соседей, а для нас тот, кто фактически привел к первому упадку Речи Посполитой».

Как известно, принятый недавно в Польше закон вводит наказание за заявления относительно вины польской нации или польского государства в Холокосте, а также за выражение «польские лагеря смерти».

Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.

Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект о Институт национальной памяти, отметив, что он может иметь последствия для отношений Варшавы с Соединенными Штатами и Израилем.